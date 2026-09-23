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23 сентября, 18:50

Шоу-бизнес

Счета Дудя будут заморожены после включения в перечень террористов и экстремистов

ТАСС/URA.RU/ ZHABRIKOV VLADIMIR (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Денежные средства блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) будут заморожены в России после того, как его внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с РИА Новости.

Жорин пояснил, что для фигурантов этого перечня законом предусмотрена заморозка денег и имущества на территории России, а любые операции с их участием находятся под особым контролем.

Юрист также предупредил российских знаменитостей о необходимости проявлять осторожность в коммерческих отношениях с Дудем. Само интервью не запрещено законом, однако гонорары, переводы, совместная монетизация или другие материальные выплаты уже несут риски. Правоохранительные органы могут заинтересоваться назначением таких платежей.

С рекламой ситуация строже – закон напрямую запрещает размещение рекламы на ресурсах иноагентов, а при распространении их материалов требуется указывать их статус, напомнил Жорин.

Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Затем, в конце 2025 года, блогера приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. Также он не может администрировать сайты в Сети на протяжении 3 лет.

В сентябре 2026-го его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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