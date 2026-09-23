РИА Новости: у рэпера Джигана имеется разрешение на владение оружием

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У рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко) есть разрешение на владение оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Такой комментарий собеседники журналистов дали на фоне разгоревшегося вокруг артиста скандала. СМИ сообщили, что в начале июля он стрелял в своих сотрудников на территории своего дома в Подмосковье, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

В результате инцидента один из охранников получил ранения в руку и ногу. Спустя некоторое время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль. Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию. Сам музыкант подтвердил, что проходит лечение в Израиле.

Полиция начала проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

