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23 сентября, 20:10

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РИА Новости: у рэпера Джигана имеется разрешение на владение оружием

У рэпера Джигана имеется разрешение на владение оружием – СМИ

Фото: legion-media.com/Zinovskaya Olga

У рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко) есть разрешение на владение оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Такой комментарий собеседники журналистов дали на фоне разгоревшегося вокруг артиста скандала. СМИ сообщили, что в начале июля он стрелял в своих сотрудников на территории своего дома в Подмосковье, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

В результате инцидента один из охранников получил ранения в руку и ногу. Спустя некоторое время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль. Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию. Сам музыкант подтвердил, что проходит лечение в Израиле.

Полиция начала проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

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