Московские промышленники регулярно помогают детям и бездомным животным

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия участвуют в благотворительных и социальных проектах, помогая воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и бездомным животным. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Одним из направлений такой работы стала помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Летом научно-технический центр "Элинс" из Зеленограда провел благотворительный велопробег по маршруту Зеленоград – Мурманск. Собранные средства направили на покупку велосипедов для воспитанников социальных учреждений двух городов. Кроме того, к началу учебного года предприятие подарило четырем детским домам спортивный инвентарь, канцелярские товары и учебные материалы.

"Элинс" отдельно поддержал хоккейную команду детей с ограниченными возможностями здоровья. Для юных спортсменов предприятие передало зимние аксессуары и оплатило участие в тренировочных сборах.

Помощь школьникам оказывает и московская компания "Айкрафт". К началу учебного года она изготовила партию корригирующих очков для воспитанников детских домов и школ в Москве и регионах России. Производитель также бесплатно поставляет оптику в хосписы и ветеранам.

Социальные инициативы реализует фармацевтический холдинг "Биннофарм групп". Его ежегодный грантовый конкурс "Дари добро" позволяет сотрудникам запускать собственные волонтерские проекты. В 2026 году победившие инициативы были посвящены поддержке социальных учреждений в Московской и Калужской областях, а также в Удмуртии.

Помимо этого, "Биннофарм групп" регулярно оказывает адресную гуманитарную помощь. Перед началом учебного года холдинг организует сбор канцелярских принадлежностей для школьников, а для жителей пострадавших регионов формирует наборы с продуктами питания, средствами гигиены и другими товарами первой необходимости.

Помощь получают и организации, связанные с подготовкой собак-поводырей. Завод "Смарт системз" передает шприцы для чипирования и умные медальоны центру "Собаки-помощники" и школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Выпускающий одежду для собак московский бренд Lapa’s также принимает участие в благотворительности: в рамках фестиваля "Моспитомец" компания безвозмездно передает часть вырученных средств приютам для бездомных животных.

Гарбузов добавил, что социальная деятельность остается одним из важных направлений работы московских промышленников. Предприятия и их коллективы регулярно участвуют в московских и региональных благотворительных мероприятиях.

Отмечается, что Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе запускают примерно 150 инновационных производств. Сейчас в столице запущено 4 735 промышленных предприятий, где работают 767 тысяч человек.

Для производителей действует более 20 мер поддержки. Среди них – программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее более 2,5 тысячи школьников из семей участников специальной военной операции, проживающих в ТиНАО, бесплатно побывали на экскурсиях и праздничных мероприятиях. Ребята посетили станцию Бекасово-Сортировочное, аэропорт Внуково, мемориальный парк "Редут 1812 года" и музей истории усадьбы Александрово-Щапово.

Кроме того, дети ходили на цирковые представления, концерты и шоу-программы, участвовали в творческих мастер-классах. В частности, более 460 школьников из ТиНАО посмотрели представления в кинопарке "Москино".

Экскурсии организует Троицкий гуманитарный центр, где также знакомят посетителей с работой учреждения и экспонатами, переданными бойцами с фронта. Для детей и взрослых проводят мастер-классы, в том числе по изготовлению маскировочных сетей и армейских сухих пайков.