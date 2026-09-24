Учитель Снегуров высказался за специальные классы для детей с аутизмом и СДВГ

Россияне не сообщают школам об аутизме, СДВГ или задержках развития у своих детей, утверждают СМИ. Родители опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь. Пойдет ли это детям на пользу или, наоборот, серьезно усложнит жизнь, разбиралась Москва 24.

Благо или наказание?

Родители стали чаще скрывать от школ диагнозы своих детей – "аутизм", "СДВГ" и "задержка в развитии", чтобы "не испортить им жизнь". В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой, сообщил телеграм-канал Baza.

По словам опрошенных журналистами учителей, родители и раньше не хотели официально подтверждать заболевания ребенка из страха, однако в последнее время это приобрело массовый характер. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оказываются в обычных классах, где отсутствуют адаптивные программы и тьюторы, что отражается на самих учениках, их одноклассниках и педагогах.

Одна из сотрудниц школы подчеркнула, что большую часть времени уходит на сдерживание вспышек агрессии и драк среди детей с ОВЗ. Однажды ей удалось в последний момент перехватить руку ребенка, целившегося ручкой в глаз однокласснику. Женщина постоянно ходила в синяках и в итоге уволилась. Сменивший ее более опытный педагог проработал два месяца, но затем тоже принял решение уйти из школы.

По словам педагогов, на сегодняшний день направить ребенка на диагностику можно только с согласия родителей. Опрошенные журналистами психологи посоветовали учителям мягко разговаривать с родителями, подчеркивая, что школа действует исключительно в интересах ребенка. Кроме того, заведение может запросить поддержку тьютора и организовать уроки доброты.

Вопрос адаптации

Детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин объяснил Москве 24, что задержка развития со временем либо иссякнет, либо трансформируется в нечто глубокое, вплоть до умственной отсталости.

"Если ребенок с задержкой догоняет, его дальнейшее развитие будет протекать нормативно, проблем в школе не будет. Если констатирована умственная отсталость, обычную программу эти дети не смогут выполнить – их нужно переводить на адаптированные программы школ VIII вида (образовательные учреждения для детей с умственной отсталостью. – Прим. ред.)", – сказал он.

Аутизм специалист описал как "сборное понятие, включающее сотни патологических состояний, объединенных по формальным признакам классификации". Наиболее частыми формами при этом являются инфантильные психозы.

"До 70% таких детей впоследствии приобретают умственную отсталость, а около 5% выходят практически на уровень психического здоровья. Оставшиеся 25% – с сохранным интеллектом, но выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, что значительно ограничивает способность к обучению", – пояснил эксперт.





Лев Пережогин детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Что касается СДВГ, правильнее говорить "гиперкинетическое расстройство". Это неспецифический синдром при шизофрении, аутизме, перибральной органике, а может быть и у практически здоровых детей с минимальной мозговой дисфункцией. Расстройство не подразумевает сниженного интеллекта – это критерий исключения.

Такие дети при создании определенных условий способны справляться со школьной программой. Им мешает лишь поведение, но скорректировать его медикаментозно и психотерапевтически в большинстве случаев вполне возможно, объяснил психотерапевт.

"Такие ребята вырастают здоровыми людьми, и судьба их складывается благополучно, если только на уровне подросткового кризиса не начинают конфликтовать с законом и употреблять психоактивные вещества", – добавил он.

Пережогин подчеркнул, что школа не вправе вторгаться в медицинскую сферу, диагноз остается врачебной тайной. Но, если ребенок действительно не справляется с учебной программой, это вопрос образовательного маршрута, и руководство заведения обязано его решать. Для этого работают психолого-медико-педагогические комиссии, которые обследуют детей и подбирают подходящие программы обучения, подчеркнул врач.

"Нужен ли ребенку отдельный специализированный коллектив, зависит от конкретного случая и психического состояния. При гиперкинетическом расстройстве, как правило, дети могут влиться в обычную школу и успешно учиться. То же самое при задержке развития, если она не выливается в умственную отсталость и несовершеннолетний догоняет. При аутизме это встречается значительно реже, но такие случаи возможны. Определяющим является не диагноз, а состояние и уровень интеллекта", – резюмировал Пережогин.

"Нужны отдельные классы"

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров отметил, что на сегодняшний день количество детей с аутизмом, логопедическими и невротическими отклонениями возросло, и среди родителей действительно есть тенденция скрывать это.

"Одна из причин – чтобы не было насмешек со стороны одноклассников и притеснений от педагога. Некоторые учителя не то что не любят заниматься с детьми с особенностями – у них нет для этого ресурсов", – рассказал он Москве 24.

По его словам, тенденция помещать ребенка с особенностями в обычный класс для адаптации в социуме была и ранее. Однако на практике реакция нередко обратная: ребенок не приживается, ему становится хуже, а поддерживают его лишь немногие одноклассники.

"Поэтому, на мой взгляд, нужны отдельные классы и школы – для блага самих детей, их родителей и социальной обстановки. Есть редкие удачные площадки, где ведется работа с инклюзивными детьми, но это исключение", – подчеркнул педагог.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк На мой взгляд, не говорить диагноз нельзя, на ребенке это скажется крайне негативно. Его тоже могут заставить молчать, но как утаить физиологию и психику? Это приведет к обострению состояния, нарушению нравственного, психического, физиологического и психологического устоя. Очень вредная тактика.

К сожалению, к проблемам одноклассника многие дети демонстрируют равнодушную реакцию либо насмешки и буллинг, признал Снегуров.

"Также это может спровоцировать агрессию и апатию самого ребенка. Невротические отклонения заставляют его вскрикивать, вскакивать, убегать из класса. Школьный психолог – один на сотни человек, он не может заниматься такими вопросами системно", – отметил эксперт.

По его мнению, гораздо полезнее, если эти дети будут заниматься в профильных учреждениях под руководством компетентных в этих вопросах специалистов. Однако режим там ни в коем случае не должен быть строже: наоборот, оформление, мебель и само помещение необходимо адаптировать под потребности детей, заключил Снегуров.

