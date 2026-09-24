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24 сентября, 15:23

Культура

"Мосбилет" приглашает в Музей-квартиру Сытина познакомиться с историей издателя

Фото: музей-квартира И. Д. Сытина

В Музее-квартире Ивана Сытина открылась выставка "Полвека для книги", посвященная истории издательского дела и рекордным тиражам газеты "Русское слово". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция рассказывает, как издатель Иван Сытин построил одну из крупнейших издательских систем России. В 1917 году его газета "Русское слово" расходилась тиражом до 1,2 миллиона экземпляров, что является одним из наиболее внушительных показателей для отечественной прессы того времени. При этом Сытин выпускал также недорогие книги, календари, учебники, детскую и художественную литературу, энциклопедии и лубочные картинки. Он считал, что хорошие книги должны быть доступны всем.

История началась с маленькой литографской мастерской. В 1876 году у Сытина появилась первая печатная машина, а через некоторое время он стал одним из наиболее известных издателей страны. С предприятием работали Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький, Илья Репин и другие известные деятели культуры. У издательства появились свои типографии, магазины и киоски.

Один из разделов экспозиции рассказывает о товариществе "И. Д. Сытин и Ко". Посетители узнают, как оно развивалось, как работали магазины и распространялись издания. Также отдельная линия затронет газету "Русское слово". Там представлены редкие издания, образцы и документы.

Впервые доступны материалы из семейных архивов сотрудников Сытина – династий типографов Фроловых и Бутаревых. Они рассказывают о ежедневной работе типографии.

Вместе с тем на выставке можно найти литературно-художественный сборник "Полвека для книги. 1866–1916", выпущенный в 1916 году к 50-летию издательской деятельности Сытина. В нем собраны воспоминания, статьи, фотографии, репродукции и автографы представителей русской культуры. Его помогали создавать десятки авторов.

Этой осенью в Музее-квартире Сытина работают и другие выставки. Графическая экспозиция "Сытинское дело – 2026" появилась по итогам X Всероссийского конкурса студенческих работ. Там свои проекты демонстрируют студенты-дизайнеры, графики и художники. Они работали с теми же задачами, что и сотрудники сытинских изданий. Увидеть их можно до 4 октября.

До 18 октября открыта выставка "Премия имени Н. А. Островского" об истории этой литературной награды. Экспозиция демонстрирует изменение ее форматов и значения, а также рассказывает об известных лауреатах. Билеты можно найти в сервисе "Мосбилет".

Ранее в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ заработала выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Она объединила живопись и театральное искусство. Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или сцены из постановок.

"Сити": топ выставок в Москве

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