В "Мосбилете" рассказали о мероприятиях, где красота ломает привычные шаблоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В "Мосбилете" рассказали о трех мероприятиях, которые предлагают взглянуть на красоту иначе. Среди них – XVI международная "Фотобиеннале-2026" в "Мультимедиа-арт-музее", выставка "Молчание звезды" в Московском музее современного искусства и показ коллекции "Приданое" в "Есенин-центре", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

23 сентября "Мультимедиа-арт-музей" на Остоженке открыл 30-й выставочный сезон. "Фотобиеннале-2026", приуроченная к 30-летию музея и 200-летию фотографии, заняла все семь этажей. В программу вошли семь проектов – три международных и четыре российских.

Один из них посвящен Лиле Брик. В экспозиции представлены фотографии 1910–1970-х годов, фотоколлажи Александра Родченко к поэме Владимира Маяковского "Про это", плакаты и фрагменты фильмов. Выставка рассказывает о том, как Брик создавала собственный образ и соединяла авангард с модой своего времени.

Французская художница белорусского происхождения Александра Катьер представила проект "За стеклом", посвященный аналоговой фотографии. Обладательница премии Prix Niépce 2026 года использует сложные техники ручной печати и обращается к фотографии как к искусству работы со светом.

В проекте "О пришельцах, русалках и медузах" немецкий фотограф Ян Шлегель показывает необычную сторону окружающего мира. Его работы посвящены как бруталистским бетонным конструкциям, так и микроскопическим организмам – грибам, цветам, медузам и фитопланктону. Фотограф исследовал акватории от Южно-Китайского моря до Северной Атлантики, собирая образцы воды и изучая их под микроскопом.

В ММОМА на Гоголевском бульваре до 1 ноября проходит выставка "Молчание звезды". В экспозиции около 70 работ 24 авторов, от признанных художников до финалистов открытого конкурса, на который поступило более 900 заявок со всей страны.

Авторы проекта работают с тревогой, ностальгией, воспоминаниями и ощущением хрупкости. Среди представленных работ – безлюдные городские пространства Германа Инга, фотографии дома из детства Анастасии Безвершук и работы Евы Гец, посвященные разным проявлениям эйфории. Победитель конкурсной программы Иван Архипов представит персональный музейный проект в ММОМА в 2027 году.

Еще одним событием станет показ коллекции "Приданое" бренда Arkhipova.Moscow. Он пройдет 1 октября в 19:30 в "Есенин-центре" в рамках программы седьмой Московской недели моды.

Дизайнер Ольга Архипова создала 20 образов под влиянием моды начала XX века, истории семьи Николая II и гардероба императрицы Александры Федоровны. При этом коллекция не повторяет исторические костюмы: мотивы прошлого сочетаются с современными силуэтами, элементами гранжа и новыми материалами.

Объединяет три проекта идея о том, что эстетическая ценность может возникать не только из привычной гармонии и классических представлений о красоте. Ее предлагают искать в необычной оптике, хрупкости, памяти, тревоге и переосмыслении культурного наследия.

Ранее "Мосбилет" рассказывал о необычных и мистических историях московских музеев. Среди них – легенды о музейных кошках, загадочная деревянная дверь в мемориальной квартире Михаила Булгакова, так называемая сытинская запятая, остановившиеся часы Владимира Высоцкого и необычные камни в музее-заповеднике "Коломенское".

