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02:58

Политика

Си Цзиньпин назвал сделку КНР и США хорошей вестью для мировой экономики

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что достижение новой торговой договоренности между Китаем и США является хорошей новостью для мировой экономики. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер также отметил, что Пекин и Вашингтон должны вместе прокладывать путь к сосуществованию и сделать мир в отношениях достижимым. Он напомнил, что в мае 2026 года вместе с президентом США Дональдом Трампом принял решение о построении конструктивных отношений стратегической стабильности между двумя странами.

"Эта новая позиция отражает реальное положение дел в китайско-американских отношениях, а также воплощает надежды на будущее и является важным шагом на пути к правильному взаимодействию между двумя странами", – отметил Си Цзиньпин.

Ранее США и Китай согласились продлить договоренности, которые нацелены на разрядку напряженности между странами в торговле. Речь идет о соглашении, которое было заключено в Пусане в октябре 2025 года, когда стороны договорились о частичном снижении пошлин, продлении приостановки взаимных тарифов и отмене ряда торгово-экономических ограничений.

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США 24 сентября. Его поездка продлится до 25 сентября, в ходе визита он обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира.

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