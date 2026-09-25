Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана на полях Генассамблеи ООН

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи начались на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате.

Ранее Аракчи встретился на полях Генассамблеи ООН со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры прошли в штаб-квартире ООН и были сосредоточены на поиске пути к сделке между Тегераном и Вашингтоном.

Аракчи озвучил Уиткоффу условия Ирана для открытия Ормузского пролива. Среди них – незамедлительное снятие морской блокады, выплата всех заблокированных активов и прекращение войны на всех фронтах сопротивления.