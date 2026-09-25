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25 сентября, 04:13

Политика

Си Цзиньпин заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и США

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку снова великой, а Китай стремится к великому возрождению китайской нации. По словам председателя КНР, обе цели амбициозны и могут дополнять друг друга.

Си Цзиньпин также сообщил, что провел с Трампом откровенный и глубокий обмен мнениями. В ходе переговоров стороны достигли множества новых консенсусов, что обогатило содержание конструктивных и стабильных стратегических отношений между Китаем и США.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны действовать как ответственные великие державы, оправдывать ожидания народов и искать новые подходы к взаимоотношениям между великими державами.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Позже главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично.

Си Цзиньпин рассказал, что Китай отправит двух панд в США в качестве символа дружбы между странами. Он уточнил, что панды Пинпин и Фушуан приедут в зоопарк Атланты уже через несколько дней.

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