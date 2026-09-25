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25 сентября, 11:35

Политика

Памфилова призвала "умерить эгоизм" партии, критикующие многодневное голосование

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Многодневное голосование на выборах стало ключевым фактором обеспечения безопасности, поскольку именно благодаря ему удалось избежать больших скоплений людей на избирательных участках. Поэтому все политики, критикующие этот формат по тем или иным причинам, должны умерить свой эгоизм, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном итогам думских выборов.

"Некоторые жаловались, что, дескать, трудно, тяжело наблюдать. Конечно, сложнее. Конечно, труднее было", – сказала Памфилова.

Она пояснила, что трехдневное голосование стало одним из важнейших условий безопасности: оно позволило рассредоточить граждан с учетом прогнозируемых угроз, таких как теракты и атаки беспилотников.

Памфилова также назвала единый день голосования 2026 года самым сложным по организации в истории новой России.

"Сочетание огромного масштаба кампании, которая действительно была очень масштабная, многоуровневая, прошла в условиях сложной оперативной обстановки – в условиях санкций, внешнего давления", – отметила она.

Выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах состоялись в России с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62,6 миллиона россиян, явка составила 59,32%.

Памфилова, подводя предварительные итоги, сообщала, что в 2026 году не было случаев признания итогов голосования на выборах и совмещенных с ними кампаниях недействительными. При этом в Крыму и Марий Эл зафиксировали два случая вброса бюллетеней.

По предварительным данным, партия "Единая Россия" получила 57,83% голосов, лидировала в 208 одномандатных округах и может получить 355 мест в ГД. КПРФ набрала 13,81%, лидировала в пяти округах и получает 40 мест. ЛДПР с 8,98% победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с 7,96% – 20 мест. Также порог в 5% преодолела "Справедливая Россия".

ЦИК России установит окончательные результаты выборов в Госдуму 25 сентября

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