Самойлова объяснила, почему отдала Джигану загородный дом в Подмосковье

Фото: vkvideo.ru/@ostorozhno_sobchak

Блогер Оксана Самойлова рассказала в интервью Ксении Собчак, почему уступила бывшему мужу рэперу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) загородный дом в Подмосковье при разводе.

По ее словам, в период развода Джиган заявил, что хочет жить в этом доме. Самойлова призналась, что не стала бороться за недвижимость из-за усталости и отсутствия ресурсов.

"Я была такая уставшая, у меня не было ресурса бороться. Поэтому отдала", – пояснила она.

Загородный дом принадлежал Самойловой по брачному договору, который супруги заключили в 2020 году. Поводом стал публичный нервный срыв исполнителя, сопровождавшийся неадекватным поведением в прямых эфирах в соцсетях и резкой сменой имиджа.

Самойлова отметила, что тогда ее называли брачной аферисткой. По условиям соглашения, ей должны были отойти дом и три обычные инвестиционные квартиры в Москве. Однако, как призналась блогер, она предложила контракт, чтобы убедить себя в искренности чувств мужа.

"Я думала, что это меня обезопасит. Хотелось убедить саму себя, что он меня любит. Что не просто слова у него", – добавила она.

Пара официально развелась в апреле 2026 года после 14 лет брака. Бракоразводный процесс инициировала Самойлова. При этом процесс приостанавливали, поскольку Джиган подал встречный иск с требованием признать брачный договор недействительным.

В результате экс-супруги заключили мировое соглашение – по информации СМИ, Самойлова приняла предложенные Джиганом условия и передала ему половину совместно нажитого имущества.

В начале июля, по данным СМИ, в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Оказалось, что музыкант стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. В доме в это время находились дети.

В результате произошедшего ранение получил один из охранников. Через какое-то время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль. Пострадавшие не подали заявление в полицию. Однако правоохранители начали проверку после того, как об инциденте узнала общественность.

После этого Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить Джигана в родительских правах. В требованиях указано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. По информации журналистов, блогер хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней и обязательно в трезвом состоянии.

Рэпер выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Он также рассчитывает на объективность правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом.

