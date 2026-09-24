Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана

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Блогер Оксана Самойлова подала иск в Савеловский районный суд Москвы с требованием ограничить рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) в родительских правах. Об этом сообщает канал "Кровавая барыня" в мессенджере MAX.

В свою очередь, адвокат Самойловой Марина Дубровская подтвердила изданию Super, что исковые требования предусматривают определение места жительства всех несовершеннолетних детей с матерью. При этом Дубровская отметила, что пока не в курсе, знает ли сам Джиган об иске.

Кроме того, СМИ сообщили, что блогер хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней – обязательно в трезвом состоянии. При этом в случае необходимости Самойлова готова полностью лишить рэпера родительских прав.

Поводом для иска стал инцидент с рэпером в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. СМИ писали, что в начале июля он стрелял в своих сотрудников на территории своего дома, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

В результате инцидента один из охранников получил ранения в руку и ногу. Спустя некоторое время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.

По словам получившего ранения охранника, в тот день рэперу показалось, что рабочий изнасиловал ребенка. Однако каких-либо доказательств этих слов не было. Артист запер мужчину в коридоре, обвинил в педофилии и заявил, что расправится с ним. После этого началась стрельба.

В итоге музыканта отправили на лечение в Израиль. Он эту информацию подтвердил, однако сообщения о стрельбе опроверг. По его словам, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители начали проверку. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы.

На ситуацию отреагировала журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что давно знала о случившемся, но держала в тайне из уважения к Самойловой. Также журналистка заявила, что все подробности инцидента скоро появятся в интервью.