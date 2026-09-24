Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 15:04

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Блогер Оксана Самойлова подала иск в Савеловский районный суд Москвы с требованием ограничить рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) в родительских правах. Об этом сообщает канал "Кровавая барыня" в мессенджере MAX.

В свою очередь, адвокат Самойловой Марина Дубровская подтвердила изданию Super, что исковые требования предусматривают определение места жительства всех несовершеннолетних детей с матерью. При этом Дубровская отметила, что пока не в курсе, знает ли сам Джиган об иске.

Кроме того, СМИ сообщили, что блогер хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней – обязательно в трезвом состоянии. При этом в случае необходимости Самойлова готова полностью лишить рэпера родительских прав.

Поводом для иска стал инцидент с рэпером в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. СМИ писали, что в начале июля он стрелял в своих сотрудников на территории своего дома, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

В результате инцидента один из охранников получил ранения в руку и ногу. Спустя некоторое время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.

По словам получившего ранения охранника, в тот день рэперу показалось, что рабочий изнасиловал ребенка. Однако каких-либо доказательств этих слов не было. Артист запер мужчину в коридоре, обвинил в педофилии и заявил, что расправится с ним. После этого началась стрельба.

В итоге музыканта отправили на лечение в Израиль. Он эту информацию подтвердил, однако сообщения о стрельбе опроверг. По его словам, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители начали проверку. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы.

На ситуацию отреагировала журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что давно знала о случившемся, но держала в тайне из уважения к Самойловой. Также журналистка заявила, что все подробности инцидента скоро появятся в интервью.

Заявления от предполагаемых пострадавших после инцидента с Джиганом не поступали

Читайте также


судышоу-бизнес

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика