SHOT: Джиган потратил более 2 млн рублей на рехаб после стрельбы в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) потратил более 2 миллионов рублей на лечение в элитном израильском рехабе, куда его отправили после стрельбы по своим же охранникам в Подмосковье. Об этом сообщил SHOT.

По информации издания, инцидент произошел в июле в коттеджном поселке "Шато Соверен" под Красногорском. В нетрезвом состоянии Джиган начал беспорядочно стрелять из пневматической винтовки, похожей на "Сайгу-9". Очевидцы рассказали, что рэпер считал всех вокруг врагами. В результате один из охранников получил ранения в руку и ногу.

Около 10 часов Джиган удерживал персонал в доме, пока дети прятались и пытались сообщить о происходящем матери, экс-супруге рэпера Оксане Самойловой. В тот момент она находилась в Италии, но экстренно прибыла на место. Спустя некоторое время Джигана скрутили охрана поселка и его друзья. В итоге рэпера отправили на лечение в Израиль.

Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию. В настоящее время Джиган проходит базовый курс лечения от зависимости стоимостью около 2 миллионов рублей. Если специалисты обнаружат более серьезные проблемы, реабилитацию могут продлить. Год назад в этом же центре пять месяцев лечился рэпер Моргенштерн (полное имя – Алишер Моргенштерн, признан иноагентом в РФ) потративший около 5,8 миллиона рублей.

По словам окружения артиста, лечение и погружение в иудаизм могут быть попыткой вернуть Оксану Самойлову и восстановить семью.

В октябре прошлого года Самойлова подала заявление на развод. В апреле 2026-го пара заключила мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, связанного с разводом и разделом имущества.

По информации СМИ, Самойлова приняла условия, которые предложил Джиган, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально их развел.