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23 сентября, 10:57

Общество

Проглоченные дюбель, цепь и магниты извлекли врачи у детей во Владивостоке

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врачи краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке за две недели извлекли инородные предметы почти у 20 детей. Об этом сообщили в Минздраве Приморья.

В министерстве отметили, что в зоне риска находятся малыши до 6 лет, а найденные предметы варьируются от монет и наклеек до строительных материалов.

"Самые необычные случаи последних дней – массивная цепь, которую проглотил четырехлетний ребенок, и строительный дюбель длиной почти 5 сантиметров", – добавили там.

Дюбель съел четырехмесячный малыш, им его "угостила" полуторагодовалая сестра. В обоих случаях предметы извлекли без операции.

Самые опасные предметы, которые проглатывают дети, – магниты. Они притягиваются друг к другу прямо через стенки кишечника. У одного ребенка это вызвало острую кишечную непроходимость, потребовалась экстренная операция и несколько дней в реанимации.

Опасны и мелочи, на которые взрослые не обращают внимания. У шестимесячного ребенка причиной внезапной рвоты оказалась проглоченная наклейка со штрихкодом. Кроме того, недавно ЛОР-врачи извлекали у другого малыша из носа горошину, ребенок решил провести "научный эксперимент".

Врачи рекомендуют давать маленьким детям твердые овощи, орехи, семечки и крупные куски еды только под присмотром и по возрасту. Нельзя позволять детям бегать, прыгать и смеяться с полным ртом. Мелкие предметы, батарейки и магниты нужно хранить вне доступа. Если ребенку что-то попало в нос или дыхательные пути, нельзя пытаться достать это самостоятельно, надо сразу обратиться к врачу.

Ранее врачи спасли двухлетнего мальчика, который проглотил нательный крестик во время дневного сна. Инородное тело удалили с помощью эндоскопической техники без осложнений. На следующий день пациента выписали домой.

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