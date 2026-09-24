Канатная дорога в парке "Орион" на ВДНХ в Москве возобновила работу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Канатная дорога "Воздушный трамвай" возобновила работу в парке аттракционов "Орион" на ВДНХ. Об этом сказано в телеграм-канале парка.

"Ждем вас в парке аттракционов "Орион", – следует из сообщения.

Ранее работу канатной дороги временно приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра в столице.

24 сентября в Москве зафиксированюго-восточный и южный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. В связи с этим в МЧС попросили москвичей быть осторожнее.

В частности, гражданам рекомендовали быть внимательными за рулем. Водителей просили парковаться только в безопасных местах. Также москвичам советовали не оставлять детей без присмотра, а на улице обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, ветер в Москве и Московской области начнет стихать уже с пятницы, 25 сентября.