24 сентября, 20:10Город
Канатная дорога в парке "Орион" на ВДНХ в Москве возобновила работу
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Канатная дорога "Воздушный трамвай" возобновила работу в парке аттракционов "Орион" на ВДНХ. Об этом сказано в телеграм-канале парка.
"Ждем вас в парке аттракционов "Орион", – следует из сообщения.
Ранее работу канатной дороги временно приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра в столице.
24 сентября в Москве зафиксированюго-восточный и южный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. В связи с этим в МЧС попросили москвичей быть осторожнее.
В частности, гражданам рекомендовали быть внимательными за рулем. Водителей просили парковаться только в безопасных местах. Также москвичам советовали не оставлять детей без присмотра, а на улице обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
По прогнозам синоптиков, ветер в Москве и Московской области начнет стихать уже с пятницы, 25 сентября.
Водителей Москвы призвали быть внимательными из-за сильного ветра