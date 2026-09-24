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24 сентября, 17:30

Транспорт

Самолет ушел на запасной аэродром из Внуково из-за сильного ветра

Фото: depositphotos/Shebeko

Один рейс, следовавший во Внуково, ушел на запасной аэродром из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По информации воздушной гавани, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром. Пассажиров высадили в Домодедово. Однако в настоящее время самолет прибыл во Внуково и готовится к выполнению следующего рейса.

Еще один борт, заходивший на посадку во Внуково, ушел на второй круг, после чего благополучно приземлился.

В аэропорту отметили, что сильные порывы ветра не оказали значительного влияния на работу воздушной гавани. Предупреждение о ветре со скоростью 17 метров в секунду продолжает действовать, аэропорт работает штатно.

24 сентября синоптики прогнозировали юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Однако местами возможны порывы до 17 метров в секунду. В связи с этим в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.

В МЧС призвали москвичей быть осторожными из-за усиления ветра. В частности, гражданам посоветовали быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а на улице обходить шаткие конструкции.

В свою очередь, в столичном комплексе горхозяйства посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Ослабевать ветер в Москве и Московской области начнет только с пятницы, 25 сентября.

Водителей Москвы призвали быть внимательными из-за сильного ветра

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