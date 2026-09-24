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24 сентября, 15:02

Транспорт

Аэропорт Шереметьево работает штатно в условиях сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"

Сильный ветер не повлиял на работу аэропорта Шереметьево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 сентября.

При этом к полудню воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,7 градуса – это соответствует июньской климатической норме. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в столицу вернулось лето, однако вечером ожидаются облачность и кратковременный дождь из-за приближения холодного атмосферного фронта.

Ослабевать ветер начнет 25 сентября. Днем его скорость составит 5–10 метров в секунду, а в выходные снизится до 4–9 метров в секунду. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, 28 и 29 сентября ветер будет слабым.

Канатная дорога на ВДНХ временно прекратила работу из-за сильного ветра

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