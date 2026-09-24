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24 сентября, 13:28

Общество

Воздух в Москве прогрелся почти до 22 градусов 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве температура воздуха поднялась почти до 22 градусов к полудню четверга, 24 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столицу вернулось лето. Несмотря на сильный ветер, столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся до 21,7 градуса. Такие показатели соответствуют климатической норме июня.

Однако вечером в Москве будет облачно, и пройдет кратковременный дождь, скажется влияние холодного атмосферного фронта, добавил Тишковец.

В столице ожидается сухая погода без осадков в выходные, 26–27 сентября. В эти дни ночью прогнозируется от 6 до 9 градусов, а днем – от 15 до 18 градусов.

При этом в пятницу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от 8 до 11 градусов, а днем – от 13 до 16 градусов.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 сентября

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