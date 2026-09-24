24 сентября, 13:10Город
Канатную дорогу на ВДНХ закрыли из-за сильного ветра
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ приостановлена из-за неблагоприятной погоды и сильного ветра в столице. Об этом сообщили в телеграм-канале тематического парка "Орион".
Аттракцион заработает после улучшения метеорологических условий. О возобновлении работы канатной дороги сообщат дополнительно.
В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секунду.
Поэтому горожан и гостей столицы призвали быть внимательными на улице. Кроме того, дожди разной интенсивности будут идти в Москве вплоть до пятницы, 25 сентября.