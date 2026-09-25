БПЛА атаковали промышленный объект в Пермском крае

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Вражеские дроны атаковали один из промышленных объектов на территории Пермского края. О происшествии рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. По словам Махонина, силы ПВО отражают массированную атаку на регион с раннего утра 25 сентября.

Минувшей ночью крупной атаке беспилотников ВСУ также подвергся Ульяновск. Жителей города призвали соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА.

Ранее два дрона атаковали кафе на набережной в Энергодаре Запорожской области. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате удара повреждены крыша и фасад здания.