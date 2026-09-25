Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении данных о пленных из КНДР

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Президент Южной Кореи Ли Чже Мен выразил недовольство действиями украинского коллеги Владимира Зеленского, который разгласил информацию о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Ли Чже Мена, с Украиной было заключено соглашение о неразглашении, но Зеленский нарушил его.

"Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать", – заявил Ли Чже Мен.

Ранее Зеленский в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН заявил, что Киев отправил в Сеул двух военнопленных из Северной Кореи. При попытке задержания один из них пытался покончить с собой, добавил украинский президент.

Других подробностей Зеленский не привел, однако ранее было известно лишь о двух северокорейских военнопленных, находящихся на Украине. По данным СМИ, Киев и Сеул обсуждают их дальнейшую судьбу, так как они выразили желание бежать в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что после выступления на ГА ООН у украинского президента спросили, когда тот собирается прилететь в Москву. Он ответил по-русски "на ракете", закончив фразу нецензурным словом. В МИД РФ посоветовали Зеленскому "цитировать классиков", а не использовать нецензурную лексику и оскорбления.

