Житель Курской области пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Курской области оказался ранен в результате удара украинского дрона по автомобилю в белгородском поселке Шебекино. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

39-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали слепые осколочные ранения лица.

Ранее украинские военные атаковали беспилотниками Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удары были нанесены по рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах.

В результате ударов погибли двое мирных жителей. Помимо этого, ранения получили еще десять человек, в том числе один подросток.