Несколько человек погибли при атаке БПЛА на Краснодарский край

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Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников. В результате есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, есть погибшие. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Это невосполнимая утрата", – заявил Кондратьев.

По словам губернатора, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы.

Кондратьев поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.

Ранее житель Курской области оказался ранен в результате удара украинского дрона по автомобилю в белгородском поселке Шебекино. 39-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Между тем в Омской области три человека погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из региона в зону спецоперации. Ранения получил один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.