ЕК призвала страны Евросоюза сократить потребление газа из-за высоких цен

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Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо профильным министрам стран Евросоюза с призывом рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной стал рост цен на энергию, вызванный последствиями военного конфликта США и Израиля против Ирана для нефтегазовых рынков. В письме Йоргенсен признал, что ЕС столкнулся с кризисом цен, связанным с кризисом поставок.

Еврокомиссар призвал государства усилить подготовку к предстоящей зиме и рассмотреть возможность принятия или сохранения мер, которые позволят поддерживать закачку газа в хранилища либо сокращать спрос на газ и электроэнергию "столько, сколько потребуется".

При этом Йоргенсен утверждает, что ЕС сейчас лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Берлину вновь необходимы поставки российского газа. Политик не стала уточнять, каким образом следовало бы договориться с Россией о возобновлении поставок, но дала понять, что альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

Между тем Испания намерена полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. На данный момент испанские компании пока продолжают выполнять долгосрочные контракты на закупку российских энергоресурсов.