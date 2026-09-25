Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 23:38

Политика

ЕК призвала страны Евросоюза сократить потребление газа из-за высоких цен

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо профильным министрам стран Евросоюза с призывом рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной стал рост цен на энергию, вызванный последствиями военного конфликта США и Израиля против Ирана для нефтегазовых рынков. В письме Йоргенсен признал, что ЕС столкнулся с кризисом цен, связанным с кризисом поставок.

Еврокомиссар призвал государства усилить подготовку к предстоящей зиме и рассмотреть возможность принятия или сохранения мер, которые позволят поддерживать закачку газа в хранилища либо сокращать спрос на газ и электроэнергию "столько, сколько потребуется".

При этом Йоргенсен утверждает, что ЕС сейчас лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Берлину вновь необходимы поставки российского газа. Политик не стала уточнять, каким образом следовало бы договориться с Россией о возобновлении поставок, но дала понять, что альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

Между тем Испания намерена полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. На данный момент испанские компании пока продолжают выполнять долгосрочные контракты на закупку российских энергоресурсов.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика