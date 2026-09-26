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26 сентября, 17:41

Политика

Китай потребовал немедленно снять блокаду с Кубы

Фото: 123RF.com/leoaltman

Китай требует немедленно снять блокаду с Кубы и прекратить оказывать на нее давление путем угроз применить силу, заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн в ходе общеполитической дискуссии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрозы применения силы в отношении Кубы, незамедлительно полностью отменить блокаду и санкции в отношении этой страны", – подчеркнул Хань Чжэн.

В своем выступлении вице-председатель КНР также затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, суверенитет и безопасность государств региона, включая страны Персидского залива, необходимо защищать, а международные цепочки поставок – сохранять стабильными.

Кроме того, Хань Чжэн подтвердил готовность Китая продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре тезиса о том, что нужно сделать, и они служат основополагающими ориентирами для Пекина в достижении политического урегулирования.

Вице-председатель КНР отдельно затронул позицию страны в глобальных вопросах. Он заявил, что Китай всегда был и остается силой перемен и прогресса. В контексте глобального развития КНР последовательно защищает интересы глобального Юга, отстаивает законные права и интересы развивающихся стран, неуклонно содействует развитию системы глобального управления в разумном направлении и ее становлению более справедливой.

Президент США Дональд Трамп ранее представил карту, где Канада, Мексика, Куба, Гренландия и ряд территорий обозначены цветами американского флага. К примеру, американскими на ней показаны государства Центральной Америки, Карибского региона и Исландия.

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