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Вашингтон не планирует проводить военную операцию против Кубы, заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном "плане военных действий" против острова.

"Мы заключим сделку с Кубой. Я не думаю, что нам придется применять вооруженные силы. Куба пребывает в упадке, мы хотим ей помочь", – сказал Трамп.

Он также добавил, что США хотят открыть Кубу для своих граждан, особенно для американцев кубинского происхождения, которые стремятся вернуться на родину.

Трамп выразил надежду, что Вашингтону и Гаване удастся достичь соглашения, однако не уточнил сроки и условия возможной договоренности.

Ранее вице-председатель КНР Хань Чжэн заявил, что Китай требует немедленно снять блокаду с Кубы и прекратить оказывать на нее давление путем угроз применить силу. В своем выступлении он также затронул ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул, что суверенитет и безопасность государств региона, включая страны Персидского залива, необходимо защищать, а международные цепочки поставок – сохранять стабильными.

