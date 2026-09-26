Лавров назвал условие урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива

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Для урегулирования кризиса в зоне Персидского залива и Ормузского пролива необходимо восстановить доверие между арабскими странами и Ираном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Рецидивы вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются, несмотря на очевидный всем ущерб для мировой навигации и торговли", – отметил министр.

Лавров также назвал неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики.

На пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи глава МИД РФ предложил вернуться к Исламабадскому меморандуму между США и Ираном. По его словам, этот документ был честной сделкой, подписанной на высшем уровне.

"И раз подписали ее на высшем уровне, то, наверное, осознанно это сделали. Тогда почему бы к ней не вернуться?" – отметил Лавров.

Кроме того, министр заявил, что Москва убеждена в необходимости обеспечить государственность Палестины на основе "многочисленных решений ООН". Лавров напомнил, что почти год назад Совет Безопасности ООН по инициативе Вашингтона одобрил план мира для сектора Газа, однако мир там не наступил, а гуманитарная ситуация остается критической.

Глава МИД РФ также обратил внимание на деградацию обстановки на Западном берегу реки Иордан из-за расширения поселенческой активности Израиля.

"И если так пойдет и дальше, создать палестинское государство будет невозможно. Для него просто не останется места. Но тогда и безопасность Израиля будет под постоянной угрозой", – предупредил он.

В заключение Лавров призвал ООН и государства-члены к срочным нестандартным действиям для изменения неблагоприятных тенденций на Ближнем Востоке.

"Речь не только о Палестине, но и о Ливане, Сирии, Йемене, Ираке, Судане, Сомали, Южном Судане, других странах Африки, где бушуют конфликты", – заключил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Тегераном план восстановления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон "полностью контролирует" пролив, при этом через него проходит "огромное количество нефти".

