Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения сняты в аэропорту Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации отметили, что в расписании возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

