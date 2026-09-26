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26 сентября, 21:55

Общество

Минпросвещения РФ предложило упростить процедуру оформления опеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения России подготовило законопроект, который должен упростить и ускорить процедуру оформления опеки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами. Часть бумаг предлагается подавать онлайн через Единый портал госуслуг или региональный портал.

К ним относятся заявление о назначении опекуном или попечителем, ежегодный отчет о хранении и использовании имущества подопечного, а также заявление об освобождении от обязанностей опекуна или попечителя.

На данный момент сведения о каждом кандидате в опекуны запрашиваются индивидуально. Законопроект предлагает расширить электронный обмен данными между ведомствами, чтобы уточнять информацию быстрее и повышать ее достоверность.

Кроме того, банк данных о детях станет полнее. Ведомство предлагает расширить перечень сведений, добавив информацию о родителях, условиях жизни ребенка и его документах.

Ранее Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных к внесению в календарный план воспитательной работы на текущий учебный год для детских садов, школ и колледжей. В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и иным памятным датам.

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