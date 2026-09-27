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Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что пошел на встречу с Лавровым по просьбе коллег

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что инициировал разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ООН по настоянию других министров. Об этом он рассказал телеканалу ZDF.

По словам Вадефуля, многие коллеги советовали ему быть открытым к диалогу и напоминали, что в какой-то момент необходимо вернуться к прямым переговорам. Немецкий министр уточнил, что именно от этих коллег, которые сами беседовали с Лавровым, к нему поступила просьба о встрече.

Он добавил, что не хочет, чтобы европейцы полностью уступили американцам взаимодействие с Россией. Глава МИД ФРГ также напомнил, что даже во времена холодной войны диалог существовал всегда, и посчитал правильным изыскать первую возможность для обмена мнениями в текущий момент.

Переговоры Лаврова и Вадефуля прошли в штаб-квартире ООН 26 сентября. Встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Переговоры начались с рукопожатия министров и прошли в закрытом формате. Они продлились чуть более 20 минут.

Позже Лавров рассказал, что у него сложилось ощущение, будто Вадефуль ждет от Москвы уступок на украинском фронте. По словам главы МИД РФ, во время встречи немецкий коллега зачитал заранее подготовленный текст, который полностью повторял официальные заявления Германии.

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