В МИД Турции заявили об отсутствии сроков завершения обсуждений по вопросу С-400

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Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что переговоры о возможной передаче российских зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стране не имеют конкретных сроков завершения. Об этом он рассказал журналистке Бахар Фейзан, которая опубликовала видео с его заявлением в соцсети Х.

Министр уточнил, что Анкара продолжает обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу.

"Когда процесс завершится, общественность об этом узнает", – подчеркнул Фидан.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что турецкая сторона не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу систем С-400. Вместе с тем российский министр допустил возможность передачи ЗРК в третью дружественную страну, но только с согласия Москвы.

Лавров напомнил о контракте, шедшем в комплекте с поставленными системами и предусматривающем соблюдение сертификата конечного пользователя. Он подчеркнул, что турецкие партнеры знают: без официального согласия России вывезти комплексы из страны невозможно.