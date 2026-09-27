Лавров призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом министр сообщил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"В начале этого года в нарушение любых норм, в том числе норм морали, вторжение США в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его супруги, бессудным содержанием их в американской тюрьме. Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущем", – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что международное право прямо предписывает соблюдать иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц государства.

Кроме того, Россия настоятельно призывает США снять морскую блокаду с Кубы, отменить все ограничения на торговлю с островом и исключить страну из списка государств-спонсоров терроризма.

"Подтверждаем солидарность с кубинским народом и правительством, настоятельно призываем снять морскую блокаду Острова Свободы, отменить все ограничения на торговлю с Кубой, исключить страну из давно ставшего одиозным списка государств-спонсоров терроризма", – сказал Лавров.

Министр добавил, что Куба сегодня подвергается беспрецедентному давлению со стороны северного соседа, а гуманитарная ситуация на острове бедственная.

В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.

В августе Трамп подписал меморандум о продлении торгового эмбарго против Кубы еще на один год. Действие ограничительных мер продлевается до 14 сентября 2027 года.

Американский лидер заявлял, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По словам главы Белого дома, у Штатов имеются хорошие планы в отношении этой страны.