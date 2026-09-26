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26 сентября, 22:18

Транспорт

Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минфин России поддерживает увеличение лимитов выплат по ОСАГО, но рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов, заявил РИА Новости заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе Мосфинфорума.

"Лимит выплат обсуждается уже несколько лет. Мы поддерживаем повышение лимита, в первую очередь, по выплате за вред жизни или здоровью", – сказал Чебесков.

При этом замминистра отметил, что за этим шагом стоит чувствительный вопрос о страховых тарифах. По его словам, тема требует дополнительного обсуждения с "коллегами из страхового сообщества", а также с представителями Центрального банка и парламента.

Сейчас лимиты выплат по ОСАГО составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей. Это максимальные суммы, которые страховая компания выплачивает потерпевшему в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности.

Повышение порогов – давний предмет обсуждения: в существенной доле страховых случаев ущерб транспортным средствам выше установленных лимитов. При этом в других видах страхования выплаты по здоровью и жизни уже сейчас больше.

Всероссийский союз страховщиков предлагал увеличить лимиты до 1 миллиона рублей – в части возмещения вреда имуществу и до 2 миллионов рублей – в части возмещения вреда здоровью и жизни.

Ранее эксперты предупреждали, что полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат при ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Предполагалось, что полис подорожает примерно на 8–10%, в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена может стать выше на 2–3%. Если человек пострадал при аварии, выплата станет больше в 4 раза.

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