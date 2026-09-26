Лавров: Турция не запрашивала разрешение на перемещение С-400 за границу

Фото: AP/Turkish Defence Ministry

Турецкая сторона не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров напомнил о контракте, шедшем в комплекте с поставленными системами и предусматривающем соблюдение сертификата конечного пользователя. Он подчеркнул, что турецкие партнеры знают: без официального согласия России вывезти комплексы из страны невозможно.

Министр также допустил возможность передачи С-400 в третью дружественную страну, но только с согласия Москвы. Он пояснил, что такая страна должна быть ответственной и поддерживать дружественные отношения с РФ, чтобы Россия была уверена, что системы не попадут дальше.

"<...> огромное количество случаев, когда европейцы по всему миру шастают, извините за выражение, и закупают у стран Африки, Азии, Латинской Америки, в арабском мире вооружения, которые гарантируют, что они дальше никуда не пойдут. И все равно передают их украинскому режиму", – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова передать С-400 такой стране, когда поступит обращение с гарантиями недопущения подобных нарушений.

Ранее в СМИ сообщалось, что Турция передала ЗРК С-400 третьей стране. Утверждалось, что системы могут направить в одну из стран Персидского залива, например, в ОАЭ или Катар. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Штаты могут снять санкции с Турции после ее отказа от российских ЗРК. Вашингтон вводил ограничения именно из-за того, что Анкара купила С-400.

