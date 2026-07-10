Песков назвал продажу Турцией С-400 сверхчувствительной темой

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Тема продажи Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 относится к области сверхчувствительных. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты", – добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее СМИ писали, что Турция передала С-400 третьей стране. Уточнялось, что официально о сделке будет объявлено позже. При этом журналист Абдулкадир Селви утверждает, что ЗРК будут направлены в одну из стран Персидского залива, например в Катар или ОАЭ. Официально информацию о продаже С-400 турецкие власти не подтверждали.

Тот факт, что Анкара якобы отказалась от российских ЗРК, может способствовать отмене санкций США. Такое решение на саммите НАТО анонсировал американский президент Дональд Трамп.