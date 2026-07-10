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10 июля, 14:00

Туризм

83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Разрешение от Роспотребнадзора на открытие сезона в Анапе получили 83 пляжа, указано на сайте правительства России.

Кроме того, 14 пляжей сейчас проходят экспертизу. Одновременно с этим продолжаются работы, которые направлены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.

Помимо этого, на пляжах Анапы идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Проводимые работы контролируются ведомством.

Черное море было загрязнено мазутом в конце 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство.

В 2025 году 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района были признаны непригодными для купания. В 2026 году на протяжении более 5 километров пляжной зоны был уложен новый песок, после чего был открыт купальный сезон, который продлится до 30 сентября.

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