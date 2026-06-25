Биолог Федоров: цветение моря на курортах начинается при прогреве воды до 20 градусов

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Цветение моря на черноморских курортах проходит с июня по октябрь, а на Азовском и Балтийском морях пик длится с июля по август. Этот процесс начинается при прогреве воды до 20 градусов, рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Для Черного моря (Сочи, Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря – июль – август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом", – цитирует его РИА Новости.

Цветением моря называется время массового размножения фитопланктона и цианобактерий, которые представляют опасность для аллергиков, пояснил специалист.

Он также посоветовал купаться утром, поскольку в этот период вода еще не успела прогреться и водоросли не выделили наибольшее количество токсинов. При этом после моря необходимо принять душ с мылом и просушить кожу.

Ранее Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В настоящее время на пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор.