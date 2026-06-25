Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 08:48

Общество
Главная / Новости /

Биолог Федоров: цветение моря на курортах начинается при прогреве воды до 20 градусов

Россиянам рассказали, когда на курортах начнется цветение моря

Фото: 123RF.соm/tooigor

Цветение моря на черноморских курортах проходит с июня по октябрь, а на Азовском и Балтийском морях пик длится с июля по август. Этот процесс начинается при прогреве воды до 20 градусов, рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Для Черного моря (Сочи, Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря – июль – август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом", – цитирует его РИА Новости.

Цветением моря называется время массового размножения фитопланктона и цианобактерий, которые представляют опасность для аллергиков, пояснил специалист.

Он также посоветовал купаться утром, поскольку в этот период вода еще не успела прогреться и водоросли не выделили наибольшее количество токсинов. При этом после моря необходимо принять душ с мылом и просушить кожу.

Ранее Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В настоящее время на пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор.

Адлер и Сочи возглавили рейтинг морских направлений для отдыха россиян

Читайте также


обществорегионы

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика