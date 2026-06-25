25 июня, 11:21Технологии
Минцифры опровергло планы по ограничению мобильного интернета в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
В Сети распространилась информация о том, что ведомство намерено отключить или ограничить мобильный интернет в столице 25 июня. Как ответили в Минцифры, таких планов в настоящее время нет.
"В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ в интернет даже во время ограничений. Структурам необходимо предоставить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая системы оказания медпомощи, портал госуслуг, а также платежные системы.
Вместе с тем Минцифры и операторы связи разработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях отключения мобильного интернета. Кроме того, Центробанк обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в "белые списки".
Банкоматы Москвы смогут работать без мобильного интернета