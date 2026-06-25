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25 июня, 12:23

Политика

ВС РФ поразили "Геранями" используемые ВСУ автозаправки в Николаевской области

Фото: mil.ru

Вооруженные силы (ВС) России при помощи беспилотников "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ", – отметили в ведомстве.

Ранее российские войска поразили центр беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, ВС РФ ударили по украинским объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и складам горючего. Также под удар попали места сборки и хранения вражеских беспилотников дальнего действия.

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