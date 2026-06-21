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21 июня, 19:42

Политика

ВС РФ ударили по хранилищу ГСМ ВСУ в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемому для снабжения транспорта Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Минобороны РФ.

Уточняется, что расчет БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер" нанес серию ударов по хранилищу ГСМ в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области Украины.

В результате удара было зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели.

Ранее российские войска нанесли удары по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. До этого ВС РФ ударили по пунктам временного размещения ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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