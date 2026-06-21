ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам нефтепереработки Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за сутки нанесли удары по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что ударами были также поражены склады горючего, логистические центры, места производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении с помощью БПЛА "Герань" склада с военно-техническим имуществом и FPV-дронами ВСУ в районе Запорожья. По данным ведомства, объект находился в промышленном ангаре и был полностью поражен.

Также, как утверждают в Минобороны, российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 и ракеты Х-39.

В ведомстве дополнительно сообщили о продвижении российских подразделений в районе Красного Лимана в ДНР. За сутки, по данным МО РФ, были освобождены 53 здания, уничтожены опорные пункты и техника ВСУ. Параллельно с тем в Константиновке были заняты 104 здания, потери украинской стороны составили до 85 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей 239 украинских беспилотников. Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над морем.