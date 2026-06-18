Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Мирная жительница пострадала в результате падения обломков БПЛА в подмосковной Электростали, в деревне Степаново. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.

Фрагменты дрона повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, однако от госпитализации она отказалась. На месте работают экстренные службы.

Также в Электростали, на улице Радио, в результате падения обломков дрона загорелся автомобиль. Возгорание оперативно локализовано.

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. В результате повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. Предварительно, обошлось без пострадавших. Проводится эвакуация жителей дома.

В Люберцах при падении обломков повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительным данным, никто не пострадал. Также фрагменты БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", в результате чего там началось возгорание. Подробности уточняются.

В Чехове, в деревне Масново-Жуково, вражеский дрон попал в дачный дом на территории одного из СНТ. Были разрушены строение и хозпостройки, однако пострадавших среди местных жителей не выявлено. В поселке Крюково обломки упали на территории нескольких дачных участков – информация о повреждениях уточняется.

Наконец, в Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, два дачных дома загорелись в результате попадания БПЛА. Прибывшие пожарные уже тушат огонь, пострадавших нет.

Средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку. На всех адресах находятся сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб.

Над территорией столичного региона было перехвачено уже 42 БПЛА. На месте падения обломков дронов около торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

Нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). На месте уже находятся специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий.