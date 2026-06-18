18 июня, 06:09Мэр Москвы
Собянин: принимаются меры к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО продолжают отражать массовую атаку дронов на Москву. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
На месте уже находятся специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий.
Ранее силы ПВО уничтожили еще пять дронов на подлете к столице. Всего 18 июня над Московским регионом было ликвидировано 33 беспилотника.
На месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.
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