Собянин: принимаются меры к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО продолжают отражать массовую атаку дронов на Москву. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте уже находятся специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий.

Ранее силы ПВО уничтожили еще пять дронов на подлете к столице. Всего 18 июня над Московским регионом было ликвидировано 33 беспилотника.

На месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.