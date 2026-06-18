Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах

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Временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Все упомянутые аэропорты полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были введены только во Внуково – аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров при этом предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Позже такие же меры безопасности были объявлены в аэропорту Домодедово.