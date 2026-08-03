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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, новым секретарем СНБО республики станет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ранее Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. До этого тот занимал должность командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ стало компромиссом между Зеленским и западными либеральными кругами. По словам дипломата, украинский лидер хотел сохранить на посту Александра Сырского, однако под давлением политических и международных кругов ему пришлось уступить.

