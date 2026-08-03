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03 августа, 14:42

Происшествия

Жительница Свердловской области разнесла магазин топором из-за взгляда продавца

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Жительница Свердловской области разгромила магазин топором из-за "неподобающего взгляда" продавца. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Выяснилось, что женщина купила в магазине алкоголь и ушла домой. Но ей показалось, что продавец не так посмотрела на нее. Поэтому местная жительница взяла топор и вернулась в торговую точку. В помещении она разбила витрины и холодильное оборудование. Испуганные сотрудники укрылись на складе и вызвали полицию.

Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Прибывшие полицейские задержали нарушительницу. В суде она признала вину и раскаялась. Судья назначил ей принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, с женщины взыскали 159 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Еще 100 тысяч рублей она выплатила добровольно.

Ранее мужчина разгромил ларек с фруктами в Алтайском крае. Сначала мужчина похитил арбуз и уехал, но на него не обратили внимания. Спустя время тот вернулся и пожаловался, что продукция была невкусной.

Затем мужчина проколол колеса машины владельца палатки, взял бензопилу и распилил ящики с фруктами. Также он попытался распилить колесо автомобиля торговца. В итоге злоумышленник признал вину. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

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