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03 августа, 17:05

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после гибели парашютиста в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели парашютиста в Рузском муниципальном округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По данным следствия, парашютист днем 2 августа выполнял тренировочный прыжок с борта воздушного судна. Парашют не раскрылся, при приземлении мужчина получил смертельные травмы.

О его гибели стало известно 3 августа. По предварительным данным, инцидент произошел над аэродромом Ватулино. 41-летний парашютист прыгнул с высоты 600 метров.

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