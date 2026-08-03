Симоньян рассказала, что принципиально не дает детям карманные деньги

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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян принципиально не дает своим детям наличные деньги на карманные расходы. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Симоньян, ее дети вообще не имеют при себе наличных. Она пояснила, что не видит в этом необходимости, поскольку наследники пока маленькие: старшей дочери исполняется 13 лет.

"Им совершенно незачем бывать там, где они должны купить себе что-то сами. Если им что-то нужно или что-то хочется, мы, конечно, им это покупаем", – отметила медиаменеджер.

Журналистка подчеркнула, что она всегда готова купить детям все необходимое. При этом, по ее словам, они не просят многого и спокойно обходятся без карманных денег.

Симоньян также поделилась, что ее дочь Марьяна мечтает получить на день рождения энциклопедию о космосе, так как очень интересуется загадками Вселенной. Она добавила, что такие запросы ее радуют.

Ранее главред RT рассказала, что совмещает лечение от онкологии с работой, так как ей необходимо заботиться о детях. Она отметила, что не может позволить себе просто "лежать и плакать".

В 2025 году Симоньян диагностировали рак. В октябре она начала курс химиотерапии, а в декабре сообщила о старте третьего курса, добавив, что переносит лечение каждый раз по-разному.

