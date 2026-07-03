Симоньян заявила, что простила осужденных за покушение на нее

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на осужденных за подготовку покушения на нее. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

"Я их простила сразу, и если есть маленькие дети, или пожилые родители, остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", – написала она.

По словам Симоньян, она огорчена тем, что люди могут покушаться на чужие жизни за деньги. При этом она считает, что зло должно быть наказано.

ФСБ РФ предотвратила убийство главреда RT еще в 2023 году. В 2026 году суд вынес приговор всем фигурантам уголовного дела. Основному обвиняемому Михаилу Балашову вынесли наказание в виде 25 лет лишения свободы и штрафа в 800 тысяч рублей.

Другой фигурант Егор Савельев получил 15 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей. Всего по делу проходят 12 человек, часть из которых на момент совершения инкриминируемых деяний были несовершеннолетними.

