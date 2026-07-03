Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 20:20

Происшествия

Обвинение предъявили водителю катера, насмерть сбившего ребенка в Воронеже

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

Следователи предъявили обвинение по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил движения, повлекшее смерть") водителю катера, насмерть сбившего ребенка в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно данным СК, за это преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. При этом сам обвиняемый не согласился с задержанием.

В Воронеже 11-летний ребенок погиб 2 июля в результате наезда катера. Выяснилось, что водным средством управлял ранее судимый 45-летний местный житель, который отдыхал в компании. После ЧП он скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.

Позже правоохранительные органы задержали, а затем арестовали мужчину. Выяснилось, что тот был в нетрезвом состоянии в момент управления катером. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика