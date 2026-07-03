Обвинение предъявили водителю катера, насмерть сбившего ребенка в Воронеже

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

Следователи предъявили обвинение по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил движения, повлекшее смерть") водителю катера, насмерть сбившего ребенка в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно данным СК, за это преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. При этом сам обвиняемый не согласился с задержанием.

В Воронеже 11-летний ребенок погиб 2 июля в результате наезда катера. Выяснилось, что водным средством управлял ранее судимый 45-летний местный житель, который отдыхал в компании. После ЧП он скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.



Позже правоохранительные органы задержали, а затем арестовали мужчину. Выяснилось, что тот был в нетрезвом состоянии в момент управления катером. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

